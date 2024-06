Wirtschaft in Viersen Mars investiert 38 Millionen Euro in Dülken

Der US-Konzern Mars investiert fast 37 Millionen Euro in sein Werk in Viersen. Das teilte das Unternehmen bei der Feier des 45-jährigen Werksbestehens mit. Am Industriering in Mackenstein werden im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr Twix- und Balisto-Schokoriegel produziert. Die Produktion – insbesondere von Twix – soll ausgebaut werden. Aktuell beschäftigt Mars in Viersen gut 320 Mitarbeiter aus 30 Nationen, darunter rund zehn Auszubildende. 1979 liefen in Dülken die ersten Schokoriegel vom Band.