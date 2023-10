Markt der Nachhaltigkeit in Viersen Von Abfallsparbuch bis Mini-Windpark

Vivian Cichon vom Abfallbetrieb des Kreises Viersen warb für noch mehr Abfallvermeidung, bei ihr gab es ein „Abfallsparbuch“, das „Zinsen“ bringt in Form einer gesünderen Umwelt mit weniger Müll. Andrea Hubrach vom Ernährungsrat des Kreises Viersen war ebenfalls vor Ort. Was ihr besonders am Herzen liegt ist die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung und der Kauf von Lebensmitteln in Hofläden – ganz in diesem Sinne gibt es die Hoflädentouren.