Auszeichnung in Viersen Marieluis Boes ist erstes Ehrenmitglied der AWA

Sich zu engagieren, liegt der dynamischen Frau am Herzen. Sie habe Kurt Fischer gekannt, und da es nicht ihr Ding sei, an große Organisationen zu spenden, wo von einer Spende nur ein Teil als wirkliche Hilfe ankomme, habe die Arbeit der AWA, bei der ehrenamtlich gearbeitet werde und somit jeder Cent ankomme, sie direkt angesprochen, erinnerte sich Marieluis Boes. Sie und ihr Mann Werner übernahmen die Patenschaft für ein Kind. Zudem brachte sich Marieluis Boes in die Aktionen der AWA wie den Trödelverkauf und das Pakete packen ein. Ihre Marmeladenherstellung und deren Verkauf zugunsten der AWA sind inzwischen legendär. Allein in diesem Jahr hat sie schon 300 Gläser Marmelade gekocht und in den Verkauf gebracht.