Ermittlungen wegen Fahrerflucht in Viersen : Mann will unbedingt zum Impfen und verlässt Unfallort

Gegen den Mann wird wegen Unfallflucht ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Viersen Weil er unbedingt pünktlich zum Impfzentrum kommen wollte, ist ein Autofahrer am Sonntag in Viersen nicht wie vorgeschrieben am Unfallort geblieben. Er wolle zum Impfen fahren und dann zurückkommen.

Eigentlich hatte er nur einen vereinbarten Arzttermin pünktlich wahrnehmen wollen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 65-Jährige am Sonntag gegen 16.45 Uhr beim Einfahren auf eine Kreisstraße die Vorfahrt missachtet. Beim Versuch, eine Kollision mit ihm zu vermeiden, verlor ein 36-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen und landete im Graben. Sein Fahrzeug überschlug sich. Der 36-jähriger Fahrer aus Dülken wurde dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei weiter.

Zwar hielt der 65-Jährige an, nannte seinen Namen und forderte den Geschädigten auf, sein Kennzeichen zu fotografieren. Er wolle zum Impfen fahren und dann zurückkommen.

Am Impfzentrum hielt allerdings schon die zwischenzeitlich informierte Polizei Ausschau nach dem Unfallfahrer. Der meldete sich von sich aus bei den Beamten. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt. Ob der Mann letztendlich noch seine Impfung bekam, war der Polizei nicht bekannt.

(ubg/dpa)