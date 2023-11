Vorfälle in Viersen Mann Pistole an die Schläfe gehalten

Am Dienstagnachmittag hat ein Mann (43) auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Viersener Straße in Viersen-Dülken drei ihm unbekannte Menschen mit einer Schusswaffe bedroht. Dabei handelt es sich, so die ersten Ermittlungen der Polizei, möglicherweise um eine Schreckschusspistole. Gefunden wurde diese Waffe bisher aber nicht. Das Ordnungsamt wies den Mann, der zur Tatzeit 0,9 Promille hatte, in eine psychiatrische Klinik ein.