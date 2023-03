Rettungseinsatz in Viersen Mann nach Brand in Viersener Seniorenheim verstorben

Nach einem Feuer im Altenheim „Haus am Nordkanal“ in Viersen ist am Sonntagmorgen ein 63-jähriger Bewohner verstorben. Er hatte schwere Brandverletzungen erlitten. Fünf weitere Bewohner sowie Pflegepersonal wurden zum Teil mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser transportiert.