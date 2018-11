Streit in Viersen eskaliert: Mann mit Schraubenzieher niedergestochen - Täter flüchtet

Streit in Viersen eskaliert

Der Streit passierte an der Ecke Haupt-/Lindenstraße. Foto: Emily Senf

Viersen In Viersen ist ein Mann bei einem Streit so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Ein Jugendlicher soll mit einem Schraubenzieher auf ihn eingestochen haben. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.

Ein 19-jähriger Viersener ist am Freitagmittag bei einem Streit in der Viersener Fußgängerzone schwer verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Mönchengladbach am Abend gemeinsam berichteten, gilt ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Mönchengladbach als dringend tatverdächtig.