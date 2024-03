SEK in Viersen Mann hantiert mit Softair-Waffen – Festnahme

Ein 24-Jähriger hat in Viersen bei Mönchengladbach beim Umgang mit täuschend echt aussehenden Schusswaffen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eine Zeugin alarmierte am Freitagabend die Beamten, weil sie den Mann durch ein Fenster seiner Wohnung beobachtet habe, wie er mit mehreren Langwaffen und einer Pistole hantiert habe, teilte die Polizei mit. Die Beamten rückten daraufhin mit Spezialkräften an und nahm den Mann in der Nacht zum Samstag fest.