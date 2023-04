Exhibitionismus in Viersen Mann entblößt sich vor Seniorin

Ein junger Mann hat sich am Montag, 3. April, vor einer Spaziergängerin am Borner See entblößt. Die 75-jährige Bornerin war laut Polizei gegen 14 Uhr mit ihrem Hund unterwegs, als ihr ein junger Mann mit einem Fahrrad entgegen kam. Als die Frau sich umdrehte, hatte der Mann das Rad abgestellt und sich entblößt und sah zu ihr herüber. Später stellte sie fest, dass er ihr in einem gewissen Abstand folgte.