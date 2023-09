Kriminalität in Viersen Mann belästigt Frauen am Bahnhof

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 21.15 Uhr. „Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann mehrere junge Frauen am Viersener Bahnhof belästigte und versuchte, diese zu umarmen“, berichtete ein Polizeisprecher. „Die Opfer konnten sich aber losreißen und flüchteten.“ Der Zeuge sei dem Mann hinterhergegangen, an der Gereonstraße konnte er ihn stoppen und bat eine Passantin, die Polizei zu informieren. Eine weitere Zeugin habe den Mann ebenfalls wiedererkannt und den Ordnungsdienst der Stadt Viersen hinzugerufen, erklärte der Polizeisprecher.