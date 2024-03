Am Freitag in Viersen Mann bei Auffahrunfall schwer verletzt

Viersen · Ein 41-jähriger Mann aus Düsseldorf ist bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Was laut Polizei auf der Freiheitsstraße in Viersen geschah.

01.03.2024 , 20:16 Uhr

Ein Mann aus Düsseldorf ist bei einem Auffahrunfall in Viersen schwer verletzt worden. Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Freitag ist gegen 8 Uhr ein Beifahrer (41) bei einem Unfall auf der Freiheitsstraße schwer verletzt worden. Ein Autofahrer (54) aus Kaarst war laut Polizei auf der Freiheitsstraße unterwegs in Richtung Innenstadt. Auf Höhe eines Tankstellengeländes fuhr er auf ein dort wartendes Auto auf. Zwei der drei Menschen darin blieben unverletzt, ein dritter musste schwer verletzt ins Hospital gebracht werden. Der unfallbeteiligte Autofahrer blieb unverletzt. Die Freiheitsstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

(busch-)