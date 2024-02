E-Mobilität in Viersen Lösung für still gelegte Ladesäulen am Kreishaus gefunden

Die neuen Lademöglichkeiten sollen zu dem Ziel führen, das Kunden im Umkreis von zehn Kilometern fast immer eine Lademöglichkeit finden. Für die erste Hälfte des laufenden Jahres plant die NEW zwei DC-Ladesäulen: eine am Kreisarchiv am Ransberg in Viersen-Dülken, die andere am Hotel-Restaurant Lüttelforster Mühle in Schwalmtal-Lüttelforst.