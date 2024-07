Rempler in Viersen-Süchteln Lastwagenfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 11.45 Uhr auf der Grefrather Straße im Stadtteil Süchteln. Dort war eine 81-jährige Autofahrerin aus Viersen in Fahrtrichtung Grefrath unterwegs, als sie einen lauten Knall hörte. „Sie hielt bei der nächsten Möglichkeit an und stellte den Schaden an ihrem Außenspiegel fest“, erklärte ein Polizeisprecher. „Ein Zeuge beobachtete, wie der Lkw zunächst anhielt, dann aber unerlaubt weiterfuhr.“ Der Zeuge konnte lediglich angeben, dass es sich um einen Lastwagen mit schwarzem Anhänger handelte.