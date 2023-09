Polizei bittet um Hinweise Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall in Viersen

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Brüsseler Allee/Krefelder Straße/Kanalstraße ist am Montagnachmittag eine 72-jährige Viersenerin so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein Lkw hatte die Frau touchiert, sie stürzte mit ihrem Pedelec auf die Fahrbahn. Der Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise.