Lichteraktion in Viersen : Die Stadt strahlt orange

Die starke Frau von Künstler Georg Ettl vor dem Viersener Stadthaus wird am Donnerstagabend orangefarben illuminiert. Foto: Stadt Viersen

Viersen Am Donnerstag, 25. November, werden weltweit Gebäude in orangefarbenes Licht gehüllt. Der Zonta-Club Viersen organisiert in Viersen diese Aktion, die am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ein sichtbares Zeichen setzen will.

Gebäude wie die Festhalle und der Turm der Feuerwache werden angestrahlt, ebenso die Kirche St. Remigius, die Kreuzkirche, der Rohbau des Kreisarchivs und Georg Ettls Skulptur „Starke Frau“ am Stadthaus, die auf unserem Foto zu sehen ist.

Am Samstag, 27. November, will die Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Frauen Kreis und Stadt Viersen ab 18.30 Uhr mit einer Kerzenaktion auf dem Alten Markt in Dülken vor der St.-Cornelius-Kirche an die weiblichen Opfer von Gewalt erinnern.

(naf/mrö)