Für Senioren in Viersen Was das Gratis-Pedelectraining bietet

Mit einem letzten Kursus am 25. Oktober geht die aktuelle Reihe der „Pedelec 65+“-Kurse von Polizei und Kreisvolkshochschule in die Winterpause. Für das Gratis-Training am Mittwoch, 25. Oktober, von 14 bis 17 Uhr sind noch einige Plätze frei. Es findet statt am VHS-Zentrum am Willy-Brandt-Ring 40 in Viersen.