Kultur in Viersen Lesung mit Frank Schablewski in der Städtischen Galerie

Viersen · Ein ungewöhnliches Buchprojekt stellt der Schriftsteller Frank Schablewski am Mittwoch, 21. Februar, in der Städtischen Galerie am Park vor. Was die Besucher dort erwartet.

20.02.2024 , 12:31 Uhr

Frank Schablewski liest in Viersen. Foto: Gabriel, Werner

Der Schriftsteller Frank Schablewski liest am Mittwoch, 21. Februar, um 19 Uhr in der Städtischen Galerie im Park, Rathauspark 1 in Viersen. Dann geht es um den zweiten Teil seines mit Istanbul verwobenen Romanprojekts „Schwarmbeben“. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Der 1965 in Hannover geborene Autor hat Kunst und Literatur an der Kunstakademie Düsseldorf studiert. Für sein literarisches Schaffen erhielt er bereits zahlreiche Stipendien und Preise. Wie bereits „Ein Paar aus vier Menschenhälften“, dem ersten Teil des auf vier Bände angelegten Werkes „Schwarmbeben“, entstand der zweite Teil ebenfalls während eines Writers-in-Residence-Stipendiums in Istanbul. Der Roman basiert auf realen Geschehnissen. Er zeichnet wie ein serielles Musikstück die Vorstellung und Bilder der Nachtschwärmer nach. „Schwarmbeben“ verwebt drei Geschichten über unmögliche Liebe, deren Spuren ein Erdbeben begräbt: die Liebe zwischen einer Lehrerin und einem Schüler, die Liebe dreier Männer zu einem Jungen und die Liebe eines Ehepaares, die in einem Mord endet. Im zweiten Roman-Teil erscheint Istanbul als der Ort, an dem sich bei Sonnenuntergang die Liebenden aus dem ersten Band kennenlernen. Info Die Lesung gehört zur Veranstaltungsreihe „Vierfalt.after Work“. Im Entgelt von fünf Euro ist ein Getränk enthalten.

(busch-)