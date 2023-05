Neues Leitbild der Stadt Viersen „Nur beim Gendersternchen gab’s Zoff“

Die Stadt Viersen hat sich nach gut anderthalb Jahren Vorarbeit ein neues Leitbild gegeben. Mit großer Mehrheit wurde der Entwurf des sogenannten Viersen-Plans in der jüngsten Ratssitzung verabschiedet. Lediglich die Vertreter der AfD und zwei CDU-Ratsherren stimmten gegen das neue Leitbild. Wie wird sichergestellt, dass das Leitbild auch mit Leben gefüllt wird und nicht irgendwo im Archiv dem Vergessen anheimfällt? Ein Besuch bei Claudia Holthausen im Viersener Stadtmarketing, deren Aufgabe die Entwicklung des Leitbilds war. An einem Schrank in ihrem Büro hängt ein Zettel. Darauf steht: „Ein Leitbild beschreibt nicht die oftmals unzulänglichen Zustände im Alltag, sondern die Maßstäbe, an denen wir uns selber messen und auch messen lassen wollen.“