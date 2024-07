Kriminalität in Viersen Ladendieb verletzt Baumarkt-Mitarbeiter

Am Mittwoch gegen 16.40 Uhr wurden Einsatzkräfte der Viersener Polizei zu einem Ladendiebstahl im Obi-Baumarkt an der Kölnischen Straße gerufen. Zwei Unbekannte hatten drei Akku-Bohrer in einem Rucksack verstaut und wollten das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Ein Mitarbeiter des Marktes habe das Duo angesprochen, worauf beide flüchteten. Einer der Männer ließ den Rucksack fallen. Ein Mitarbeiter versuchte, den Mann festzuhalten. Dieser riss sich los und verletzte dadurch den Zeugen leicht.