Die Neue für das neue Kunststipendium „Weil ich das Papier ein bisschen quäle“

Vor allem riecht es nach Papier – nicht wie in einer Buchhandlung, wo es dieser spezielle Geruch neuer Bücher ist und auch nicht, wie in einer Bibliothek, in der ein Geruchsanteil aus Staub und alten Bücher besteht. Im Atelier von Beatrice Richter ist es ein klarer, reinerer Papiergeruch. Kein Wunder, denn dies ist gewissermaßen ihr Element.