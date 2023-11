Kultur in Viersen Kunstgenerator-Stipendium wird eingestellt

An der bisherigen Fördersumme wird sich laut NEW nichts ändern; zu deren Höhe machte das Unternehmen keine Angaben. Aktuell befinden sich die NEW und die Stadt Viersen in intensiven Gesprächen. Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) sieht laut Mitteilung in der Neuausrichtung des Kunstgenerators „die große Chance, die Vielfalt künstlerischer und kultureller Möglichkeiten noch deutlicher sichtbar zu machen“.