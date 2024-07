„viersen°openart“ Was das größte Kulturfestival am Niederrhein zu bieten hat

Das Kunstfestival „viersen°openart“ feiert in diesem Jahr runden Geburtstag. Zum nunmehr zehnten Mal zieht es am Sonntag, 18. August, zieht es im Viersener Lyzeumsgarten an der Dr.-Carl-Schaub-Allee ein. Längst ist das Kunstfestival auch außerhalb von Viersen bekannt. Von 10 bis 17 Uhr können sich die Besucher auf unterschiedliche Künstler freuen, die mit Malerei, Zeichnungen, Grafik, Fotografie und Bildhauerei in den 40 aufgestellten weißen Pavillons zu sehen sein werden.