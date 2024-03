Kultur in Viersen Kultur-Abo-Reihe wird nicht gekürzt

Angesichts der angespannten Haushaltslage hatte die Stadtverwaltung selbst in ihrem Haushaltsplanentwurf für 2024 den Kulturetat um 38.700 Euro verringert. Zum damaligen Zeitpunkt sei sie davon ausgegangen, dass die Abonnement-Reihe trotzdem wie geplant umgesetzt werden könne. Doch das stellte sich als falsch heraus. Vor einem Monat teilte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) mit: Eine Umsetzung der Abonnement-Reihe mit den bisher eingeplanten Mitteln sei nicht möglich. „Ein einzelnes Sinfoniekonzert kostet mittlerweile zwischen 30.0000 Euro und 50.000 Euro“, so Anemüller. „Der Grund dafür sind nicht nur höhere Honorare, sondern vor allem immens gestiegene Reise- und Hotelkosten, Ausländersteuer etc. Konnte man noch vor fünf Jahren ein Orchester zwischen 20.000 Euro und 30.000 Euro bekommen, so ist das heute utopisch.“