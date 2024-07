Tractor Pulling in Viersen Sinnloser Einsatz sinnvoller Maschinen

Wieder einmal ruft der Motorsport jene primitiv-urzeitliche Begeisterung hervor, die erscheint, sobald es ums Kräftemessen geht. Immerhin, es gibt Fortschritte bei den Emissionen. Doch das Märchen vom CO 2 -neutralen Treibstoff wird zu einfach erzählt. Denn in vielen Ohren klingen gesenkte Emissionen nach ‚Ende gut, alles gut‘. Von ‚allem‘ kann jedoch keine Rede sein. Denn auch die Herstellung des CO 2 -neutralen Diesels verbraucht Energie.