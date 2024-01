Kita & OGS-Betreuung in Viersen Kritik an geplanter Änderung bei Elternbeiträgen

„Den Vorschlag, dass die Geschwisterkind-Regelung wegfällt, will die CDU-Fraktion nicht“, kündigte Stephan Seidel (CDU), Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses an. „Elternbeiträge maßgeblich zu erhöhen, ist ohnehin immer ein unbeliebtes Thema in der Politik, aber der Vorschlag der Verwaltung kommt für Familien in Viersen zu einer Unzeit“, kritisiert der Vorsitzende der SPD-Fraktion. Manuel García Limia: „Eine weitere Belastung ist für uns das falsche Zeichen. Daher ist für uns der Wegfall der Geschwisterkind-Regelung kein gangbarer Weg.“