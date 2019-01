Viersen: BUND kritisiert Baumfäll-Aktion der Stadt

Viersen (naf) Die Mitglieder des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Viersen bitten Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD), „die geplanten Rodungen von 18 Bäumen an der Freiheitsstraße umgehend zu stoppen“.

So steht es in einer E-Mail, die BUND-Vorsitzende Almut Grytzmann-Meister an die Bürgermeisterin geschickt hat.