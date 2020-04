Tat in Viersen : Kriminelle sprengen Geldautomaten

Viersen In Viersen haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomat gesprengt. Sie flüchteten anschließend. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Unbekannte haben in Viersen einen Geldautomaten einer Commerzbank-Filiale in der Lindenstraße gesprengt. Die Explosion habe sich am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr ereignet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.