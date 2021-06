Baufortschritt in Viersen : Kreisarchiv sieht fast fertig aus

Viersen In Dülken schreiten die Bauarbeiten zum Neubau des Kreisarchivs gut voran. Es soll im September fertiggestellt sein.

Noch ist es eine Baustelle am Ransberg in Viersen-Dülken, aber der Neubau des Kreisarchivs schreitet nicht nur deutlich voran, es ist auch schon gut zu erkennen, wie es einmal aussehen wird: Das an einen Bergfried erinnernde, mit Feldbrandsteinen im Inneren des Gebäudes geschützte Magazin, das einmal die Archivalien aufnehmen wird. Drumherum der durch große Glasflächen sehr transparent und einladend aussehende Bereich für die Besucher. Im September soll das Kreisarchiv fertig sein. Die Baukosten gab der Kreis Viersen im März mit rund 16,1 Millionen Euro an.