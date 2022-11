Winterdienst in Rufbereitschaft : Der Kreis Viersen aktiviert den Eisspion

Kreis Viersen Die Winterdienstsaison im Kreis Viersen hat begonnen. Rund 400 Tonnen Auftausalz liegen im Lager in Viersen-Süchteln. Damit alle Straßen vor Beginn des Berufsverkehrs schneefrei sind, gibt’s den Eisspion.

Die Vorbereitungen begannen bereits im Sommer am Baubetriebshof in Viersen-Süchteln. Die Bauhofmitarbeiter wurden unterwiesen, die Streumittel und -breiten wurden justiert, die Winterdienstfahrzeuge und -geräte gewartet. Auch die Lager für Auftausalz und Sole am Baubetriebshof sind aufgefüllt.

400 Tonnen Auftausalz und rund 15.000 Liter Sole, die durch einen eigenen Soleerzeuger nachproduziert werden kann, befinden sich aktuell im Vorratsspeicher. Die Mitarbeiter in Rufbereitschaft werden bei Bedarf durch einen sogenannten Eisspion, der die örtlichen Gegebenheiten beurteilt hat, ab 3 Uhr zum Einsatz gerufen. Ziel: den Streueinsatz vor Beginn des Berufsverkehrs abzuschließen.