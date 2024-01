Tiefensammler in Viersen Kommt die Gebühren-Entlastung um 2,8 Millionen Euro?

Laut Fritzsche hat die NEW das von ihr in Auftrag gegebene Gutachten erst im Frühjahr 2023 zur Verfügung gestellt. „Hierzu erfolgten eine Stellungnahme des städtischen Gutachters und eine Gegenäußerung des NEW-Gutachters.“ Nach einem gemeinsamen Gespräch mit Vertretern von Stadt Viersen, NEW, den jeweiligen Gutachtern und Anwälten im Oktober 2023 hätten sich weitere Nachfragen seitens des städtischen Gutachters ergeben. „Um zu einer abschließenden Einschätzung der Lage zu kommen, wird die Stadt noch einige Unterlagen bei der NEW anfordern“, kündigte die Beigeordnete an. „Diese sollen zeitnah durch den Gutachter und die Stadt gesichtet und bewertet werden.“ Die Verwaltung gehe davon aus, dass dies im ersten Quartal 2024 erfolgen kann. Die Stadt habe die politischen Vertreter mehrfach über den Fortgang des Verfahrens informiert, zuletzt im Rat am 12. Dezember 2023 — wegen des laufenden Verfahrens im nicht-öffentlichen Teil. Fritzsche betonte: „Die Stadt möchte in dieser Sache zügig zu einem gerechten Abschluss kommen: Zum einen dürfen die Gebührenzahlenden von der Stadt erwarten, dass sie die Ansprüche der NEW sorgfältig prüft, zum anderen soll die gute Zusammenarbeit mit der NEW nicht durch die Diskussion um den Tiefensammler weiterhin belastet werden.“