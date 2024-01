Kampfhunde-Steuer in Viersen Bitte nachbessern

Natürlich sind Steuern dazu da, das Verhalten der Bürger zu steuern. Die CO 2 -Steuer soll den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid minimieren, die Branntweinsteuer den Konsum von Alkohol. Da ist es folgerichtig, dass die Stadt Viersen die Hundesteuer für Listenhunde deutlich erhöhen will, wenn die Zahl dieser potenziell gefährlichen Tiere in der Stadt reduziert werden soll.