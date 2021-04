Wirtschaftliche Entwicklung im Kreis Viersen : Kommunen verlieren Millionen bei Gewerbesteuer

Kreis Viersen Der Rückgang der Gewerbesteueraufkommen 2020 ist aber moderat im Vergleich zum Landesdurchschnitt von knapp 20 Prozent. Die Zahlen für den Westkreis und die Region.

Abgesehen von der Stadt Tönisvorst, in der die Höhe der Gewerbesteuer von 2019 auf 2020 um zehn Prozent zunahm, verzeichneten sonst alle Städte und Gemeinden im Kreis Viersen deutliche Rückgänge. In der Summe verloren die Städte Kempen (7,2 Millionen Euro) und Willich (9,5 Millionen) am meisten, gefolgt von der Stadt Viersen mit einem Rückgang von 4,8 Millionen Euro. Nach 50.189.825 Euro Gewerbesteueraufkommen in 2019 sank es in 2020 auf 45.311.896 Euro. Das ist ein Rückgang von 9,7 Prozent.

Prozentual ist der Ostkreis stärker betroffen, im Westkreis fällt der Rückgang in der Gemeinde Brüggen mit minus 18,3 Prozent am höchsten aus. Nach 7.319.834 Euro in 2019 flossen in 2020 nur 5.983.570 Euro, das sind 1,3 Millionen weniger. Die Gemeinde Niederkrüchten folgt mit minus 16,1 Prozent, in der Summer aber weniger: Auf 4.326.045 Euro flossen 3,629,079 Euro, also 0,69 Millionen Euro weniger.