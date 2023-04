Pétanque und Boule Klub will Viersener an die Kugeln bringen

Ein weiterer Teil der Fördersumme fließt in den Tag der offenen Tür am 10. Juni. Von 12 bis 18 Uhr lädt der Verein an die Weiherstraße 12b in Viersen ein. Dort befinden sich sowohl die Außenspielflächen als auch die Boulehalle und die Vereinsräume. „Dank unserer Halle sind wir in der Lage wetterunabhängig spielen zu können“, sagt Kaiser. Die Halle ist nicht nur die einzige ihrer Art im Kreis Viersen, sondern auch die einzige am Linken Niederrhein. Am Tag der offenen Tür ist alles zu besichtigen und ein jeder kann die Kugeln selber rollen lassen. Alles ist kostenfrei, was auch auf die kulinarische Versorgung an diesem Tag zutrifft.