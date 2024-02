Am 1. März „Klimastreik“ in Viersen

Die „Parents for Future – Kreis Viersen“ und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rufen gemeinsam zur Teilnahme am bundesweiten Klimastreik am Freitag, 1. März, auf. In Viersen haben die Organisatoren eine Demonstration angemeldet. Der Demonstrationszug startet um 11 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz und endet mit einer Kundgebung auf dem Rathausmarkt vor dem Stadthaus. Die Parents for Future fordern, dass schnellstmöglich konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz ergriffen werden. „Gemeinsam mit Beschäftigten im Nah- und Regionalverkehr, Fahrgästen und Klimabewegten gehen wir in Viersen für gute Arbeit und klimafreundliche Mobilität für alle auf die Straße“, sagt Jens Helferlein von „Parents for Future“. Um die Klimakrise zu stoppen, sei es nötig, dass der öffentliche Personennahverkehr bis 2030 verdoppelt werde. „Doch im Moment wird das Angebot im Nah- und Regionalverkehr nicht besser, sondern schlechter: Busse und Bahnen fallen aus, auch weil es nicht genug Fahrer*innen gibt“, so Helferlein.