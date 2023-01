Autofahrerin nahm Vorfahrt Vier Verletzte bei Zusammenstoß

Drei Autos sind am Dienstag gegen 18.10 Uhr in der Kreuzung L3/Ungerather Straße in Waldniel zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein Kleinkind schwer verletzt, drei weitere Menschen wurden verletzt. Eine Mönchengladbacherin (28) wollte von der Ungerather Straße in die Kreuzung fahren und nahm einer Dormagenerin (35) und einem Nettetaler (80) die Vorfahrt. Die 35-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Straße ab und rollte einen Abhang herunter. Die Wagen der 28-Jährigen und des 80-Jährigen stießen zusammen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 47 Kräften und 14 Fahrzeugen rund 90 Minuten im Einsatz.