Kleingartenwettbewerb in Viersen „Es ist keine Arbeit, sondern ein wunderschönes Hobby“

In der Kleingartenanlage Dorfer Bach werden an diesem Tag Punkte verteilt. Der erste Vorsitzende vom Stadtverband der Kleingärtner in Krefeld, Peter Wenig, sein Stellvertreter, Walter Oest und der Fachberater Christian Langen streifen durch die etwa 400 Quadratmeter große Parzelle und nehmen alles genau in den Blick: Ein einvernehmliches Nicken beim Anblick der dreigeteilten Kompostanlage. Drei Kugelschreiber flitzen über das Papier auf dem Klemmbrett und bewerten in der Skala Null bis zehn. „Das Feuchtbiotop hat bei mir die volle Punktzahl erreicht“, bemerkt Weng, was ein zustimmendes Nicken bei Langen auslöst. Auch der Fachberater trägt eine zehn in die entsprechende Rubrik ein.