Engagement in Viersen Kleine Könige brachten zwei Mal großen Segen

In diesem Jahr steht das Dreikönigssingen unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Es soll die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen in den Fokus rücken, die die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung zerstört. Zugleich macht die Losung deutlich, dass Mensch und Natur am Amazonas und in der ganzen Welt eine Einheit bilden.