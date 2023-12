Engagement in Viersen Kleine Kapelle sucht Betreuer

Doch für die Kapelle am Klosterweihe fehlt zurzeit ein Pate. Denn der Vorgänger habe aufgehört. Ähnlich sieht es laut Wolfgang Genenger für die Kapelle an der Tiefenstraße aus: Auch dort zog sich der bisherige Kapellen-Betreuer zurück. Für dieses Gebäude sei inzwischen ein Nachfolger gefunden werden. Darauf hofft er nun auf für das „Booschhellijehüske“. Doch ganz so leicht werde das nicht, fürchtet er. Kapelle, Bilderstöcke oder Heiligenhäuschen seien heute im Bewusstsein vieler Viersener weniger präsent, sie würden nicht mehr den Stellenwert einnehmen, den ihnen die Gläubigen noch vor Jahrzehnten eingeräumt hätten.