25-Jährige unter Mordverdacht : Gegen Viersener Kita-Erzieherin wurde bereits zuvor ermittelt

Zwei Stofftiere und Kerzen liegen vor dem Eingang einer Kindertagesstätte in Viersen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Viersen Gegen die 25-jährige ehemalige Erzieherin einer Viersener Kita, die jetzt unter Mordverdacht an einem dreijährigen Kind steht, wurde wohl schon früher ermittelt. Die genaue Todesursache ist aber weiterhin unbekannt.

Eine Erzieherin, die in einer Kita in Viersen eine Dreijährige ermordet haben soll, hat wegen früherer Vorfälle in Kindergärten bereits im Fokus der Ermittler gestanden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.