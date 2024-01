Neues Projekt in Viersen Kirchengemeinde will allen helfen, die nicht mehr weiter wissen

Noch ist der Raum eine Baustelle: Farbeimer, Schleifmaschinen und andere Werkzeuge stehen auf dem Boden, die Fensterscheibe ist abgehängt. Aber das, was hier am Remigiusplatz 12 in den Räumen eines ehemaligen Friseursalons entstehen soll, ist schon sehr konkret. Auch wenn der Name das nicht direkt vermuten lässt.