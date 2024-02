Angebot in Viersen Gottesdienst für alle Liebenden in der Christuskirche

Viersen · Zu einem nicht alltäglichen Gottesdienst mit dem Fokus auf Liebe lädt Pfarrer Mischa Czarnecki für Freitag, 23. Februar in die Christuskirche in Viersen-Dülken ein. Was die Teilnehmer dort erwartet.

15.02.2024 , 16:36 Uhr

Pfarrer Mischa Czarnecki lädt ein zu einem nicht alltäglichen Gottesdienst. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mischa Czarnecki, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Dülken, lädt zu einem nicht alltäglichen Gottesdienst in die Christuskirche, Martin-Luther-Straße 2 in Dülken, ein. Am Freitag, 23. Februar feiert die evangelische Kirchengemeinde Dülken um 19 Uhr dort einen „Gottesdienst für Liebende“. Zum Hintergrund erklärt der Pfarrer: „Jeder, der liebt, kann kommen und seine Liebe segnen lassen.“ Er hat den Gottesdienst konzipiert und vor sieben Jahre das erste Mal gefeiert. Was ihm wichtig ist: „Es ist ein Angebot unabhängig von Konfession oder Lebensmodell.“ Erfahrungsgemäß kämen rund 20 Paare mit Angehörigen oder Freunden. „Wenn Menschen den Lebensweg gemeinsam gehen, ob schon einen langen Weg oder erst ein kurzes Stück, dann erleben viele das als das größte Geschenk, das der Mensch erhalten kann“, meint Czarnecki, „Zugleich erlebt man aber auch, dass dieses Geschenk immer wieder gefährdet ist: von Streit und Konflikten, aber auch von den Mühlen des Alltags.“ Eingeladen seien alle: diejenigen, die das Glück des Frisch-Verliebtseins fühlen, die das Glück der langen Vertrautheit erleben oder die einer langen Lebensliebe nachspüren. Zu ihm sei eine Dame gekommen, die nach dem Tod ihres Liebsten gefragt hätte, ob auch sie weiter kommen könne, wo der geliebte Mann doch nicht mehr da sei, schildert Czarnecki. Selbstverständlich seien auch Menschen wie sie, die den Partner über den Tod hinaus lieben, willkommen. Wer sich bis Dienstag, 20. Februar, anmeldet, den erwartet eine kleine Überraschung. Eine Anmeldung ist möglich digital auf der Website ekduelken.de/liebende24, telefonisch im Gemeindebüro unter Telefon 02162 4429 oder per E-Mail an: duelken@ekir.de. Doch auch eine Teilnahme, ohne sich vorher anzumelden, sei möglich. Der rund 90-minütige Segnungsgottesdienst für Liebende gehört zu der Gottesdienstreihe G19, zu der jeden Monat an einem Freitagabend ein besonderer Gottesdienst gehört.

