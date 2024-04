Großveranstaltung für Kinder Kindertag in Dülken sucht Helfer

Deshalb laden die Organisatoren für Sonntag, 21. April, alle Interessierten ab 15 Uhr zu einem gemeinsamen Treffen bei Kaffee und Kuchen in die Aula des Clara-Schumann-Gymnasiums, Brandenburger Straße 1, in Dülken ein. An diesem Nachmittag stellen die Organisatoren die bestehenden Teilnahmemöglichkeiten und Abläufe am Kindertag vor und beantworten Fragen hierzu.