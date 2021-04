Landesweite Kampagne : Kinderschutzbund Viersen wirbt um neue Mitglieder

Viersen Anlässlich des „Tags der gewaltfreien Erziehung“ am 30. April hat der Landesverband des Kinderschutzbundes eine Mitgliederkampagne initiiert. Auch der Kinderschutzbund Viersen macht bei der Aktion mit. Er will unter anderem auf Facebook um Mitglieder werben.

„Ich bin dabei. Und DU?“ lautet der Titel des landesweiten Kampagne, mit der der KInderschutzbund neue Mitglieder werben will. Auch der Ortsverband Viersen beteiligt sich an der Aktion. „Die Kampagne funktioniert nach dem Prinzip ‚Mitglieder werben Mitglieder’“, schreibt der Kinderschutzbund Viersen in einer Mitteilung. „Wir posten ab Freitag Bilder realer Mitglieder unseres Ortsverbandes auf Facebook“, erklärt der Teamvorstand darin weiter. Über einen Link gelangten interessierte Menschen auf die Webseite des Vereins. „Dort erfahren sie, warum sich diese Mitglieder für den Kinderschutzbund entschieden haben, und wie sie selbst Mitglied werden können“, so der Teamvorstand. Der Kinderschutzbund hofft, auf diese Weise möglichst viele Männer und Frauen dazu zu bewegen, ihn durch ihre Mitgliedschaft zu unterstützen.