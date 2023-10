Servicecenter Viersen Kinderreisepässe nicht mehr lange zu bestellen

Erwartet die Stadt in den nächsten Wochen und Monaten noch einen Ansturm auf die alten Kinderreisepässe? „Wir rechnen mit der üblichen Nachfrage vor den Weihnachtsferien“, sagt Dieter Mai aus der Pressestelle des Stadthauses. Die Stadt Krefeld hat bereits gewarnt, dass es zu Engpässen bei der Ausstellung von Kinderreisepässen kommen könne, da die Lieferungen des Dokumentes nur noch eingeschränkt erfolgen. In Viersen ist die Verwaltung entspannter: „Zum jetzigen Zeitpunkt sind Blanko-Dokumente in ausreichender Menge vorrätig. Diese können bis Ende des Jahres ausgestellt werden“, berichtet Mai.