Eine Abiturientin erzählt „Ich sah Tiere und wollte wissen, woran sie gestorben sind“

Kim Zettl ist 18 Jahre alt, wohnt in Süchteln und hat gerade am Viersener Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium ihre Abiturprüfungen absolviert. Gerne sei sie zur Schule gegangen, erzählt sie. „Der Unterricht hat mich meistens interessiert, die Lehrer waren nett“, sagt sie. Ihr Zeugnis wird sie erst Ende Juni in Händen halten und als Grundlage für die Bewerbung auf einen Studienplatz einsetzen können, aber ihr Entschluss steht fest und sie zweifelt keinen Moment daran, dass er sich wird realisieren lassen: Sie möchte und wird Biologie studieren. So weit, so normal. Nach sechs Semestern Bachelorstudium der allgemeinen Biologie allerdings plant Kim Zettl, sich im Masterstudiengang zu spezialisieren. Und hier wird es spannend: Die Abiturientin strebt eine Vertiefung im Bereich der Kriminalbiologie an.