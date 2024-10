Kathi Wilken, Skaterin aus Viersen Zwischen Nervosität und Lässigkeit

Viersen · Kathi Wilken betreibt ein Hobby, das noch längst nicht alltäglich ist – besonders unter Frauen: Sie skatet. In diesem Jahr hat sie unter anderem an den Stadtmeisterschaften in Viersen teilgenommen. Über ihre Erfahrungen und was sie sonst so macht.

05.10.2024 , 12:00 Uhr

Die Oberfläche ihres Skateboards hat Kathi Wilken selbst gestaltet. Foto: Maren Kaster