Brauchtum in Viersen Karnevalszüge werden vorverlegt

Wie der Festausschuss Süchtelner Karneval am Donnerstag mitteilte, beginnt der Rosenmontagszug am 12. Februar 2024 bereits um 10.11 Uhr, und nicht — wie in den Vorjahren — um 11.11 Uhr. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Festausschuss Viersener Karneval beschlossen, dass der Tulpensonntagszug durch Alt-Viersen am 11. Februar 2024 bereits um 13.11 Uhr und nicht wie bisher um 14.11 Uhr startet. Die Zugleitung Viersen bittet die Zugteilnehmer, die Anfahrt eine Stunde früher einzuplanen, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.