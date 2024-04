Geldübergabe in Viersen Karnevalsprinzessin spendet fürs Frauenhaus

(sore) Jeck für den guten Zweck: Die Tönisvorster Karnevalsprinzessin Magdalena Ackermann hat in ihrer vergangenen Session 2023/2024 Spenden für das Frauenhaus Viersen des Sozialdiensts katholischer Frauen gesammelt. Am Mittwoch übergab sie, in Begleitung ihres Ministers vom Tönisvorster Karnevals-Komitee, Michael Orlowski, den zusammengekommenen Betrag von 1111,11 Euro. Spender hatten ihr privat Geld überwiesen oder dem Tönisvorster Karnevalsteam bei ihren zahlreichen Shows und Auftritten Spenden zugesteckt. Das Resultat verblüffte alle. „Mit so viel Geld hätten wir nie gerechnet“, betonte Ackermann. Schon bei ihrer Proklamation hatte sie angekündigt, dass sie das Frauenhaus unterstützen will und zum Mitmachen eingeladen. „Für Frauen und Kinder, die es nicht so gut haben, wie ich“, sagt sie.