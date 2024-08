Brandstiftung in Viersen? Zwei Karnevalsanhänger verbrannt

Viersen · In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwei Karnevalsanhänger auf einem Gelände an der Viktoriastraße in Viersen komplett abgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

05.08.2024 , 15:11 Uhr

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 3.30 Uhr alarmiert worden. Zeugen hatten den Feuerschein bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. „Trotz des schnellen Einsatzes gelang es nicht, ein vollständiges Abbrennen zu verhindern“, berichtete eine Polizeisprecherin. Betroffen waren ein einachsiger Bagagewagen und ein Anhänger, auf dem mehrere Personen Platz finden konnten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich Freiheitsstraße/Viktoriastraße gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162 3770 zu melden.

(mrö)