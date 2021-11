Brauchtum in Viersen : So lief der Karnevalsauftakt

Senatspräsident Frank Schiffers begrüßte am Donnerstagabend auf dem Remigiusplatz das Publikum zum Sessionsauftakt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen In Alt-Viersen starteten die Jecken an einer neuen Location in die neue Session: Auf dem Remigi-usplatz wurde den Karnevalisten ein dreistündiges Open-Air-Programm geboten. Das kam beim Publikum bestens an.

Von Fiona Schultze

„Dreimal Viersche Helau!“ Mit diesen Worten wurde am Donnerstag um 18.11 Uhr die fünfte Jahreszeit von den Karnevalisten am Remigiusplatz in Alt-Viersen eröffnet. Und auch das zukünftige Viersener Prinzenpaar Lothar Beeck und seine Ehefrau Regina sind gekommen, um gemeinsam mit den Jecken in die Session zu starten: „Wir möchten mit den Karnevalisten viel Spaß haben und gemeinsam feiern.“

Die Beecks hoffen, dass die Session 2021/22 im vollen Umfang stattfinden kann: „Und natürlich, dass alle gesund und munter durch die Session kommen.“ Einen verschärften Blick auf die Gesundheit — das findet auch Senatspräsident Frank Schiffers wichtig: „Es ist Voraussetzung, dass die Leute unter entsprechenden Regeln feiern.“ Die aktuelle Corona-Situation mit steigenden Inzidenzzahlen werde auch beim Feiern nicht vergessen: „Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, die Session draußen einzuleiten“, so Schiffers.

Die Tanzgarde Alt-Viersen begeisterte das Publikum. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Bei den Karnevalisten kommt die Location am Remigiusplatz mit Bühne und Weihnachtsdorf von Ex-Prinz Edi Tusch gut an: „Es herrscht einfach eine gemütliche Atmosphäre“, findet ein Karnevalist. Gemeinsam wird auf dem Remigiusplatz getanzt, gesungen und gelacht. Die gute Stimmung bemerkt auch der Senatspräsident: „Die Lebensfreude unter den Menschen ist deutlich zu erkennen“, findet er. Ein dreistündiges Programm, durch das Schiffers führt, soll zu unbeschwerten Momenten unter den Jecken führen: „Wir wollen den Bürgern etwas zurückgeben, nach all den Monaten ohne Karneval.“

Die Tanzgarde Alt-Viersen eröffnet die Bühne mit einem ersten tänzerischen Programmpunkt — und scheint in den vergangenen Monaten nichts verlernt zu haben. Mit ihrer Choreografie begeistern die Tänzerinnen die Narren und bekommen nach 18 Monaten Bühnen-Abstinenz ihr Lächeln kaum noch aus dem Gesicht. Auch beim nächsten Programmpunkt überzeugt eine Tanzgarde die Jecken: Die Garde Blau Wette Jonges. Der Sessionsauftakt im Freien ist stimmungstechnisch ein voller Erfolg: „Für uns ist es sehr schön, wieder intensiver den Karneval erleben zu können“, sagt Andre Schiffer, Ehrenvorsitzender des Viersener Tambour-Corps. Und auch Michael Reiners vom Fidelen Kränzchen Viersen, welche zur neuen Session keine Veranstaltungen betreiben werden, freut sich, wieder Karnevalsluft zu schnuppern: „Wir nehmen gerne jedes Karnevals-Lüftchen mit.“

Zwischen den Programmpunkten wird der Sessionsauftakt von Roland Zetzen musikalisch begleitet. Damit ist er nicht allein: Auch die Möhnen heizen den Karnevalisten mit Gesang und Tanz kräftig ein. Die Tänze der „De Üühle“, Prinzengarde Viersen und Tanzgarde Süchteln runden den Abend ab.